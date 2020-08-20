Российская Федерация должна сейчас занять позицию поддержки тесного экономического взаимодействия с Белоруссией, рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, интеллектуал Анатолий Вассерман

В частности, пригрозить изрядными штрафными санкциями тем из руководителей предприятий, кто подталкивает к забастовкам и тем самым к нарушению контрактных обязательств перед партнерами в Российской Федерации, уверен собеседник издания.

«Дело в том, что Лукашенко еще в лихие 90-е заблокировал приватизацию многих крупных предприятий, и сейчас их руководители надеются, что, если Лукашенко свалят, они смогут подешевле скупить лакомые кусочки белорусского производства. Надо пригрозить им штрафными санкциями. Причем не только санкциями на их предприятия, но и на их самих», — объяснил Анатолий Вассерман.

По его словам, остальное белорусы сделают сами, так как количество протестующих против Майдана там уже совершенно очевидным образом превышает число противников Лукашенко.

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В случае продолжения забастовок экономика Белоруссии сорвётся в крутое пике © REUTERS, Stringer

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.