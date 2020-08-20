В частности, пригрозить изрядными штрафными санкциями тем из руководителей предприятий, кто подталкивает к забастовкам и тем самым к нарушению контрактных обязательств перед партнерами в Российской Федерации, уверен собеседник издания.
«Дело в том, что Лукашенко еще в лихие 90-е заблокировал приватизацию многих крупных предприятий, и сейчас их руководители надеются, что, если Лукашенко свалят, они смогут подешевле скупить лакомые кусочки белорусского производства. Надо пригрозить им штрафными санкциями. Причем не только санкциями на их предприятия, но и на их самих», — объяснил Анатолий Вассерман.
По его словам, остальное белорусы сделают сами, так как количество протестующих против Майдана там уже совершенно очевидным образом превышает число противников Лукашенко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.