Президент Белоруссии Александр Лукашенко до сих пор не выходит на связь с лидерами европейских стран, несмотря на их готовность к диалогу. Об этом 20 августа заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости

По ее словам, участники протестов в Белоруссии «показали большую храбрость», поэтому должны иметь возможность участвовать в определении судьбы страны. Посредником в таком диалоге может выступить ОБСЕ.

По ее словам, европейские страны готовы вместе с Россией участвовать в разрешении белорусского политического кризиса.

«Президент Лукашенко до сих пор ни с кем не говорил по телефону, что мы ищем диалога. Мы будем настаивать на определенных вещах, в том числе освобождении заключенных, никакого насилия, свобода выражения мнений и право собраний, а также инклюзивный диалог в стране. Это ценности, которых мы придерживаемся не только в своих странах, но и когда речь идет о смелых людях в Белоруссии», — заявила Меркель.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.