Белорусский народ должен самостоятельно разрешить политический кризис, возникший после президентских выборов. Об этом 20 августа в телефонном разговоре с председателем ОБСЕ Эди Рамой заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает пресс-служба МИД РФ

«Министр отметил, что необходимо дать белорусам самим разобраться в своих делах, не мешать диалогу между властью и обществом и не навязывать ничего извне, избегать печального опыта «европейского посредничества» на Украине в феврале 2014 года», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

«Черный орел» с белым флагом: ветераны ВДВ «разруливают» протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.