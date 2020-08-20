Россия должна выступить, прежде всего, с позиции своих собственных рациональных и прагматичных интересов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Поддерживать Лукашенко сейчас невыгодно по той простой причине, что три четверти населения его категорически не приемлет, считает эксперт.

«Если мы будем поддерживать Лукашенко, тогда эти люди отвернутся от России, от идеи интеграции. Если мы будем поддерживать однозначно протестующих, которые ходят под националистическими флагами, тогда мы, соответственно, отдадим страну на съедение новой бархатной революции. Поддерживать протест можно, но только под другими лозунгами и символами», — рассказал Богдан Безпалько.

Поэтому здесь следует четко выяснить, куда склоняется чаша весов, и уже исходя из этого принимать решение, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после того, как ЦИК 9 августа обнародовал итоги выборов главы государства, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей, а его основная конкурентка Светлана Тихановская — чуть более 10%.

Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Тихановская сбежала в Литву, где позднее объявила о создании Координационного совета.

Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.