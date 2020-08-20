«Террориста» задержали и сопроводили в Святошинское отделение полиции, 54-летний мужчина был пьян.
По версии полиции, он зашел в магазин без маски и поссорился с охраной, которая его не пустила. При этом мужчина стал угрожать взрывчаткой, которая якобы находилась в пакете. Горе-подрывник отделается штрафом за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
Видимо, его вдохновили примеры тех, кто действительно захватывал заложников на Украине в последнее время. Самый громкий случай произошел в Луцке, где террорист под псевдонимом Максим Плохой целый день удерживал пассажиров автобуса.
На переговоры с ним отправился сам президент Украины Владимир Зеленский, которому пришлось выполнить требование преступника и прорекламировать фильм «Земляне».