Киевская полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать магазин «Велмарт» на Чернобыльской улице в Киеве. Об этом сообщил отдел коммуникации столичной полиции в Facebook

«Террориста» задержали и сопроводили в Святошинское отделение полиции, 54-летний мужчина был пьян.

По версии полиции, он зашел в магазин без маски и поссорился с охраной, которая его не пустила. При этом мужчина стал угрожать взрывчаткой, которая якобы находилась в пакете. Горе-подрывник отделается штрафом за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

В Киеве пьяный террорист угрожает взорвать супермаркет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Максим Плохой целый день удерживал пассажиров автобуса.

На переговоры с ним отправился сам президент Украины Владимир Зеленский, которому пришлось выполнить требование преступника и прорекламировать фильм «Земляне».