Зеленский, побывавший с визитом в Херсонской области, заявил, что возвращение Крыма в состав Украины ускорит «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина».
«Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике», — рассказал Шеремет.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после всенародного референдума 16 марта 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина до сих пор считает крымский полуостров своей территорией.
По словам президента России Владимира Путина, «вопрос Крыма закрыт окончательно».