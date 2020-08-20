Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера»
Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера»
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
Зеленский, побывавший с визитом в Херсонской области, заявил, что возвращение Крыма в состав Украины ускорит «цветущая, сияющая, успешная Херсонщина».

«Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике», — рассказал Шеремет.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после всенародного референдума 16 марта 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина до сих пор считает крымский полуостров своей территорией.

По словам президента России Владимира Путина, «вопрос Крыма закрыт окончательно».

 

 