Выдумки президента Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины не подтверждаются практикой. Об этом 20 августа РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет

Донбасс: режим тишины оправдался, очередь за «формулой Штайнмайера» © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Зеленский может рассказывать какие угодно сказки. На Луне сады у него могут цвести. Крымчанам до этого абсолютно нет никакого дела. Зеленский может и дальше рассказывать свои выдумки, которые никак не подтверждаются на практике», — рассказал Шеремет.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после всенародного референдума 16 марта 2014 года, подавляющее большинство участников которого поддержали воссоединение с Россией. Несмотря на это, Украина до сих пор считает крымский полуостров своей территорией.

По словам президента России Владимира Путина, «вопрос Крыма закрыт окончательно».