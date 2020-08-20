Проблемы для России возникают в том, что мы не можем предложить ни смыслы, ни символы даже для тех, кто хотел бы выйти против Лукашенко, но с пророссийскими лозунгами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

По словам собеседника издания, Лукашенко торпедировал пророссийскую составляющую во внутренней политике Белоруссии, торпедировал идею интеграции. Не существует даже флага Союзного государства, с которым люди могли бы выйти, например, на митинг в поддержку интеграции и против Лукашенко.

«Поэтому единственные флаги, которые предлагаются, — это бело-красно-белые флаги белорусских коллаборантов, которые запятнали себя сотрудничеством с гитлеровским режимом и, соответственно, во многом себя дискредитировали. Поэтому, к сожалению, пока смыслы и символы предлагают протестующим только представители националистической или прозападной среды, которую, впрочем, тоже взрастил в своей стране во многом именно Александр Григорьевич Лукашенко в пику России и для того, чтобы его считали основным гарантом независимости и суверенитета, а в скобочках — главным националистом», — рассказал эксперт.

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Странный «Беломайдан», странные забастовки и странный Лукашенко. Что действительно происходит в Минске © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заручился поддержкой 80% избирателей.

Сторонники оппозиции, объявившей результаты подсчета голосов сфальсифицированными, вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОН. Милиция применила для разгона демонстрантов дубинки, резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.

Итоги выборов президента в Белоруссии не признали и европейские страны, осудившие чрезмерное насилие при подавлении протестов.