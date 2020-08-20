В интервью изданию Украина.ру замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов предупредил, что лидеры протестного движения в Белоруссии в случае прихода к власти развернёт страну на западный путь развития, как это произошло с постмайданной Украиной: разрыв связей с Россией, выход из ОДКБ, ассоциация с ЕС, получение Плана действий НАТО

Проводя аналогию между сегодняшними событиями в Белоруссии с киевским майданом 2014 года, эксперт отметил, что протесты не носят антироссийский характер и направлены против президента.

«Но если послушать лидеров белорусского майдана, тогда становится понятно, что идеологически они действительно дрейфуют в сторону русофобии. Поэтому, даже если сейчас они это не выпячивают как какие-то ключевые лозунги на митингах, в случае их прихода к власти, естественно, будет разворот в сторону западного мира, разрыв договора о Союзном государстве, выход из всяких евразийских экономических союзов, ОДКБ и так далее. Это неизбежно в случае победы этих либеральных сил, потому что Белоруссия тогда будет двигаться по сути в таком украинском фарватере, в сторону европейского сотрудничества, подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом, Плана действий НАТО», — заявил в интервью изданию Украина.ру замдиректора Украинского института политики Кирилл Молчанов. Дробницкий сказал, сделают ли США из Белоруссии вторую Украину © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, лидеры оппозиции не используют антироссийские лозунги, чтобы отвергнуть большинство протестующих, поскольку у большинства белорусов нет русофобских настроений, они просто выходят против режима действующего президента страны Александра Лукашенко.

«И они даже не догадываются, какую пилюлю им потом подкинут их лидеры в виде разворота на Запад с соответствующими политическими и экономическими последствиями, — предупредил Молчанов.

В ходе избирательной кампании оппозиция представила программу под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси», в которой предлагалось перейти на стандарты НАТО и подать заявку на вступление в альянс; начать подготовку к присоединению Белоруссии к будущей системе поставок сжиженного природного газа из США в Восточную Европу; запретить продажу белорусской инфраструктуры российским компаниям объектов; провести комплексную декоммунизацию и десоветизацию Белоруссии; белорусскому языку придать статус единственного государственного, а русскому — языка межнационального общения.