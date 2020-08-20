Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик объяснил, почему не видит логики в формировании пророссийского движения в Белоруссии. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему в Белоруссии нет пророссийских партий © AP, Sergei Grits Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, в которых активное участие принимают белорусские националисты, транслирующие антироссийские настроения.

«Знаете, пророссийское движение в Белоруссии смотрелось бы так же нелогично, как пророссийское движение внутри России. В моем восприятии Белоруссия — это неотъемлемая часть России и единое целое», — отметил Кнырик.

Он добавил, что Лукашенко пытался играть в многовекторность, но нынешняя ситуация вынуждает его делать выбор между пропольским и пророссийским вектором и, соответственно, стать «очень-очень пророссийским лидером».

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