На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты, в которых активное участие принимают белорусские националисты, транслирующие антироссийские настроения.
«Знаете, пророссийское движение в Белоруссии смотрелось бы так же нелогично, как пророссийское движение внутри России. В моем восприятии Белоруссия — это неотъемлемая часть России и единое целое», — отметил Кнырик.
Он добавил, что Лукашенко пытался играть в многовекторность, но нынешняя ситуация вынуждает его делать выбор между пропольским и пророссийским вектором и, соответственно, стать «очень-очень пророссийским лидером».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.