Те белорусские граждане, которые недовольны политикой президента Александра Лукашенко в отношениях с Россией, не должны считать себя святее Папы Римского. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман об отсутствии антироссийских лозунгов в Белоруссии: Волк может закрыть пасть, но не станет пуделем © РИА Новости, Александр Натрускин

Хотя эта политика белорусского руководства не во всём прямая, продолжил он, внутри самой Российской Федерации хозяйствующие субъекты тоже не всегда сосуществуют мирно.

«Естественно, бывают какие-то сложности. Но это сложности развития. Это следствие того, что и Российская Федерация, и Белоруссия очень тесно между собой взаимодействуют, а при тесном контакте какие-то трения, естественно, случаются», — указал Вассерман.

В этом смысле политолог считает, что пусть лучше в отношениях Москвы и Минска будет контакт с трениями, чем вообще не будет контакта.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.