Служба безопасности Украины опровергла свою причастность к попытке похищения человека с территории Российской Федерации. Информацию о предотвращенном преступлении утром 20 августа обнародовали в ФСБ РФ, ответ СБУ опубликовала в этот же день в сообщении своего пресс-центра

В СБУ уверены, что данные о предотвращенном похищении — лишь очередное звено в «цепи обычных фейков российской стороны».

«И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков», — говорится в сообщении.

Несостоявшееся похищение. СМИ назвали возможную цель агентов СБУ в Москве © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк

Утром 20 августа в ФСБ России заявили о пресечении попытки похищения из России украинскими спецслужбами неназванного видного командира ополчения.

Также ведомство озвучило информацию, что задержанная группа злоумышленников готовила в России еще ряд преступлений, в том числе убийств, по заданиям спецслужб Украины.

Организаторами операции по похищению названы украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен спецслужбам как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины под псевдонимом «Швед». В ДНР он проходит по ряду дел, в том числе об убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко.

Для выполнения заданий на территории РФ Байдала и Мищенко сформировали две группы из членов местной организованной преступной группы. За работу обещали 200 тысяч долларов.

Семеро россиян-фигурантов дела задержаны, находятся в СИЗО.