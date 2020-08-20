В СБУ уверены, что данные о предотвращенном похищении — лишь очередное звено в «цепи обычных фейков российской стороны».
«И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков», — говорится в сообщении.
При этом в СБУ заявили, что каждый, кто воевал на стороне ДНР и ЛНР должен будет понести ответственность и «Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме».
Утром 20 августа в ФСБ России заявили о пресечении попытки похищения из России украинскими спецслужбами неназванного видного командира ополчения.
Также ведомство озвучило информацию, что задержанная группа злоумышленников готовила в России еще ряд преступлений, в том числе убийств, по заданиям спецслужб Украины.
Организаторами операции по похищению названы украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко.
Байдала известен спецслужбам как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины под псевдонимом «Швед». В ДНР он проходит по ряду дел, в том числе об убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко.
Для выполнения заданий на территории РФ Байдала и Мищенко сформировали две группы из членов местной организованной преступной группы. За работу обещали 200 тысяч долларов.
Семеро россиян-фигурантов дела задержаны, находятся в СИЗО.