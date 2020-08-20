В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов выразил мнение, что России стоит либо встать на сторону белорусского народа, либо стать посредником между Минском и Европой, либо подумать о кандидатах вместо президента Белоруссии Александра Лукашенко

В ситуации с Белоруссией мировое сообщество разделилось на два лагеря: одни признали переизбрание Александра Лукашенко на шестой президентский срок, другие — нет и требуют проведения повторных выборов или пересчёта голосов.

«Скорее всего, Россия должна быть на стороне белорусского народа. А с другой стороны, можно думать о том, как использовать фактор посредничества, потому что те же Ангела Меркель и Эммануэль Макрон через Владимира Путина пытаются общаться с Лукашенко. Соответственно, можно разыграть карту третьей стороны», — сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов. Ищенко описал, что должна будет делать Россия в случае свержения Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина

За последнюю неделю в Кремль поступило очень много звонков из-за рубежа, причём с одними и теми же собеседниками российский лидер общался с непривычной для мировой практики частотой: с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем — 18 и 20 августа, с президентом Франции Эммануэлем Макроном — 12 и 18 августа, с Александром Лукашенко — 15 и 16 августа.

«Кроме того, можно подумать и о кандидатах вместо Лукашенко, потому что очевидно, что даже если Лукашенко удержится у власти, то это будет последний его срок. И то далеко не факт, что он будет до конца, потому что, скорее всего, будут какие-то изменения, которые приведут к досрочным выборам», — добавил Молчанов.

В ходе избирательной кампании в Белоруссии проходили самые масштабные с начала 1990 акции протестов, организаторами которых выступали оппозиционные кандидаты в президенты. После оглашения результатов голосования в стране начались беспорядки, сотрудники отдельных предприятий устраивают забастовки.