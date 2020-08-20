В интервью изданию Украина.ру заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов отметил, что после распада СССР Россия работала с политическими элитами соседних стран, а нужно было вкладывать деньги в создание различных неправительственных организаций, как это делал Запад

Спустя шесть лет после Майдана на Украине около границ России вновь возник возник конфликт — на этот раз в Белоруссии.

«Это просчёт даже не с 2014 года, а, наверное, с 1991-го. Россия в течение всех этих лет, в отличие от условного Запада, для поддержания своей линии в геополитике соседних государств постоянно вкладывала деньги не в создание различных неправительственных организаций и так далее, а в подкуп политических элит. То есть по сути постоянно пыталась удержать приверженность этих государств тем, что работала с политическими элитами, а по итогу они постоянно от России разворачивались, как тот же Янукович», — сказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов.

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, намеревался подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом, несмотря на предупреждения российских властей о том, что, во-первых, условия самого документа невыгодны для Киева, а во-вторых, после вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации будет приостановлено действие договора о зоне свободной торговли СНГ в отношении Украины, поскольку государство-член автоматически лишается преференций по торговле с партнёрами по Содружеству, если заключает аналогичный договор с третьими странами. «Мягкая сила» в действии. Как это делают США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Запад работал медленно, но уверенно с молодёжью через грантовые структуры и фонды. Там просто взрастили поколение, настроенное на прозападный мир, может, антироссийский. Просто российский подход по итогу всех этих цветных революций оказался неэффективным, а западный оказался эффективным. И я думаю, исходя из этого, надо сделать выводы», — объяснил Молчанов.

К примеру, Агентство США по международному развитию (USAID) финансирует зарубежные неправительственные организации причём так, что с официальной точки зрения не имеет никакого отношения к реализации программ: предоставляют гранты западным благотворительным фондам (прежде всего Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский институт и Национальный демократический институт по международным делам, Фонд Сороса, Фонд «Евразия», Фонд Маккартуров, Freedom House), и они уже сами распределяют деньги среди местных неправительственных организаций и молодёжных движений. Зачастую реципиенты грантов не знают, что работают на американском финансировании. Кроме того, молодёжь по всему миру привлекает западная культура: кино, музыка, язык, образование.