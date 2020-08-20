«Украина решительно осуждает неконституционную смену правительства в Мали в результате военного переворота. Государственный переворот не может быть ответом на глубокий социально-экономический кризис в этой африканской стране», — говорится в сообщении.
Мятеж военнослужащих начался на крупной военной базе в Кати рядом со столицей Мали Бамако. Военные арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе, вслед за этим Кейту официально объявил о своей отставке.
Захватившие власть военные объявили о формировании «Национального комитета спасения народа», закрыли границы Мали и ввели комендантский час.