Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом «Слуги народа» и надписью «Зе! Местные», а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание «Украина — это ты», что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

Зеленский объяснил, как Херсонская область поможет вернуть Крым Украине
Зеленский объяснил, как Херсонская область поможет вернуть Крым Украине
© пресс-служба президента Украины

«Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье принял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии «Слуга народа» на выборах мэра Запорожья», — сказано в тексте.

По оценке КИУ, подобные действия президента и членов Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях и являются злоупотреблением админресурсом.    