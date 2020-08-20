Президент Украины Владимир Зеленский использует свои служебные поездки в регионы для агитации за политическую партию «Слуга народа», о чем свидетельствуют фото и видеоматериалы по результатам региональных поездок главы государства. Об этом 20 августа заявил Комитет избирателей Украины в Facebook

Отмечается, что Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом «Слуги народа» и надписью «Зе! Местные», а также в своих выступлениях все время использовал словосочетание «Украина — это ты», что является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года. Зеленский объяснил, как Херсонская область поможет вернуть Крым Украине © пресс-служба президента Украины

«Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье принял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии «Слуга народа» на выборах мэра Запорожья», — сказано в тексте.

По оценке КИУ, подобные действия президента и членов Кабинета министров Украины являются проявлением использования служебных полномочий в политических целях и являются злоупотреблением админресурсом.