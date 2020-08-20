Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк записал видео, в котором рассказал про решение части членов Координационного совета о выходе из этой организации, поскольку она является незаконной. Ролик опубликован 20 августа в Telegram-канале Генеральной прокуратуры

По факту создания оппозиционного Координационного совета возбуждено уголовное дело по статье 361 «Привызы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

«Группой граждан республики Беларусь 18 августа 2020 года заявлено о создании Координационного совета, целью которого в том числе является организация передачи власти. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной. Понимая незаконность своих действий, ряд граждан заявил выходе из состава совета и несогласии с целями его деятельности», — заявил генпрокурор.

Действующий президент Белоруссии руководит страной уже 26 лет, прошедшие выборы стали для него шестыми.

Оппозиция считает результаты голосования подтасованными, в штабе Светланы Тихановской заявили, что на самом деле именно она победила на выборах и должна быть президентом.

Оппозиция объявила о создании Координационного совета по передаче власти, который будет состоять из 70 человек.

Статья 361 Уголовного кодекса Белоруссии предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.