Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что нельзя допустить расторжения дипломатических отношений Киева с Минском, как бы ни развивалась ситуация в Белоруссии. Об этом 20 августа он рассказал в интервью «Апострофу»

Украина это прошла. Что показали протесты в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Абсолютно нет! Это нас не касается. Это не в Украину вводят войска. Кстати, Россия воюет против Украины, а мы с ней имеем дипломатические отношения. Знаете об этом? Тогда почему же вы говорите о Беларуси. Это не наш вопрос», — заявил он.

Ранее Леонид Кравчук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ДНР и ЛНР, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.