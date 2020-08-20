На вопрос журналиста о том, должна ли будет Украина расторгнуть дипломатические отношения с Минском, если президент Белоруссии обратится к президенту России Владимиру Путину и попросит ввести войска, Кравчук ответил категорически отрицательно.
«Абсолютно нет! Это нас не касается. Это не в Украину вводят войска. Кстати, Россия воюет против Украины, а мы с ней имеем дипломатические отношения. Знаете об этом? Тогда почему же вы говорите о Беларуси. Это не наш вопрос», — заявил он.
Ранее Леонид Кравчук пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ДНР и ЛНР, нарушает Минские соглашения, если переговоры будут разблокированы.