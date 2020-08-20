Суд приговорил к 2,5 года тюрьмы бывшего военнослужащего США Джарретта Уильяма Смита, заявлявшего в соцсетях о планах примкнуть к украинскому ультраправому батальону «Азов». Об этом в четверг, 20 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на релиз, опубликованный американским Минюстом

«Бывший военнослужащий армии США… был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за распространение инструкций по изготовлению взрывчатки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американец признал себя виновным.

Белая угроза: США боятся вербовки американцев в «Азов» © vk.com, Александр Жучковский Крейгом Лэнгом, который воевал в рядах «Правого сектора»* и «готовил его присоединиться к борьбе на Украине».

В соцсетях американец также призывал уничтожать вышки сотовой связи и новостные агентства.

Ранее сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

*Деятельность организации запрещена в РФ