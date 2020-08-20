«Бывший военнослужащий армии США… был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за распространение инструкций по изготовлению взрывчатки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что американец признал себя виновным.

Белая угроза: США боятся вербовки американцев в «Азов»
Белая угроза: США боятся вербовки американцев в «Азов»
© vk.com, Александр Жучковский
Смит предлагал пользователям Facebook инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также обсуждал в соцсетях свои планы по вступлению в украинский батальон «Азов». СМИ сообщали о переписке Смита с неким Крейгом Лэнгом, который воевал в рядах «Правого сектора»* и «готовил его присоединиться к борьбе на Украине». 

В соцсетях американец также призывал уничтожать вышки сотовой связи и новостные агентства.

Ранее сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.

*Деятельность организации запрещена в РФ