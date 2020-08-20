«Бывший военнослужащий армии США… был приговорен к 30 месяцам тюрьмы за распространение инструкций по изготовлению взрывчатки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что американец признал себя виновным.
Смит предлагал пользователям Facebook инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также обсуждал в соцсетях свои планы по вступлению в украинский батальон «Азов». СМИ сообщали о переписке Смита с неким Крейгом Лэнгом, который воевал в рядах «Правого сектора»* и «готовил его присоединиться к борьбе на Украине».
В соцсетях американец также призывал уничтожать вышки сотовой связи и новостные агентства.
Ранее сообщалось, что ему грозит до 20 лет лишения свободы.
*Деятельность организации запрещена в РФ