Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что с полпредом России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борисом Грызловым переговоры прошли в корректной дипломатической форме. Об этом 20 августа он рассказал в интервью «Апострофу»

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