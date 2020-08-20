«Вчера он был очень деликатным, корректным. Выступал в плане той позиции, которую занимает президент и МИД России. У него нет какой-то отдельной позиции, как, скажем, и у Кравчука нет своей позиции — это наша государственная позиция. И мы должны найти точки соприкосновения, скорректировать, действовать сообща. Но не за счет Украины», — заявил он.
По словам Кравчука, Украина не пойдет на уступки за счет суверенитета и территориальной целостности. Он также заявил, что никогда не подпишет документ, который мог бы угрожать независимости Украины.