«Нет, я не предлагал. Потому что Александр Григорьевич последние дни очень негативно, может, даже и немного некорректно, высказывался об Украине. Он всегда говорит своим гражданам-белорусам, что если вы не будете слушать президента Беларуси, живите так, как живет Украина. Для него Украина — это эталон негативной жизни», — заявил Кравчук.
По его словам, Лукашенко «не воспринимает и диалога с народом» и демократию как понятие.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
Оппозиция создала так называемый Координационный совет, в который вошли несколько десятков политиков, общественных деятелей, правозащитников и деятелей культуры. Лукашенко обвинил оппонентов в попытке захватить власть в республике, возбуждено уголовное дело.