Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина не планирует предлагать Киев как площадку для возможных переговоров Александра Лукашенко с оппозицией. Об этом 20 августа он рассказал в интервью «Апострофу»

«Нет, я не предлагал. Потому что Александр Григорьевич последние дни очень негативно, может, даже и немного некорректно, высказывался об Украине. Он всегда говорит своим гражданам-белорусам, что если вы не будете слушать президента Беларуси, живите так, как живет Украина. Для него Украина — это эталон негативной жизни», — заявил Кравчук.

По его словам, Лукашенко «не воспринимает и диалога с народом» и демократию как понятие. «Не для избирателей, Запада или Востока»: белорусский политик объяснил, зачем Лукашенко провел митинг © Facebook, Александр Лукашок

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

Оппозиция создала так называемый Координационный совет, в который вошли несколько десятков политиков, общественных деятелей, правозащитников и деятелей культуры. Лукашенко обвинил оппонентов в попытке захватить власть в республике, возбуждено уголовное дело.