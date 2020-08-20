Все обозначенные Координационным советом (КС) белорусской оппозиции цели и способы законны, основаны на Конституции республики. Об этом 20 августа сообщили в заявлении на сайте КС

Оппозиционный совет Белоруссии поддержит дружеские отношения с Россией и Украиной © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В совете отметили, что члены КС не распространяли призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, измене государству, совершению акта терроризма или диверсии, совершению иных действий.

Ранее Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.