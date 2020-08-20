«В связи с публичным заявлением генерального прокурора А.В. Конюка о возбуждении уголовного дела по ст. 361 УК РБ по факту создания координационного совета, считаем необходимым еще раз подтвердить, что цели координационного совета и способы достижения этих целей чётко изложены в регламенте координационного совета и принятой резолюции. Все цели и способы являются законными, основаны на конституции Республики Беларусь», — говорится в заявлении.
В совете отметили, что члены КС не распространяли призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, измене государству, совершению акта терроризма или диверсии, совершению иных действий.
Ранее Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием КС возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии. Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.