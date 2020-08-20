Диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела республики, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости в четверг, 20 августа

«Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторяю, идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии», — сказал Песков.

Ранее Координационный совет белорусской оппозиции заявил о готовности контактировать с Россией.

Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.