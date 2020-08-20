Служба безопасности Украины готовила операцию по похищению из России фигуранта дела о крушении малайзийского Боинга 777, летевшего рейсом MH17, об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в силовых структурах

Канал WarGonzo обнародовал информацию о том, что СБУ готовила спецоперацию под руководством ЦРУ США, главной целью которой было доставить в Гаагу лиц, обладающих информацией о крушении самолета.

«Из этого можно сделать вывод, что среди наиболее вероятных целей были экс-начальник контрразведки министерства обороны ДНР [Сергей] Дубинский (Хмурый), экс-министр обороны Игорь Гиркин (Стрелков), а также экс-премьер ДНР Александр Бородай», — говорится в сообщении WarGonzo.

Украина готова судиться с Ираном из-за сбитого «Боинга» - Зеленский © пресс-служба президента Украины

По данным WarGonzo, украинским спецслужбам также может быть интересен командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, но он проживает на территории ДНР.

Утром 20 августа в ФСБ заявили о пресечении попытки похищения из России украинскими спецслужбами бывшего главы ЛНР Игоря Плотницкого.

Организаторами операции названы украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Байдала известен спецслужбам как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины под псевдонимом «Швед». В ДНР он проходит по ряду дел, в том числе об убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко.

Для выполнения заданий на территории РФ Байдала и Мищенко сформировали две группы из членов местной организованной преступной группы. За работу обещали 200 тысяч долларов. Семеро россиян — фигурантов дела задержаны, находятся в СИЗО.

Боинг 777 малайзийской авиакомпании, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года над территорией Восточной Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Международная следственная группа склоняется к версии, что лайнер был из сбит из комплекса «Бук», а причастными к произошедшему в комиссии называют россиян Игоря Гиркина, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.