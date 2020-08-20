Политолог Вадим Самодуров объяснил, почему молодые люди как в самой России, так и на территории постсоветских республик не связывают свое будущее с РФ. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Эксперт назвал последствия протестов для белорусской молодежи © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В ответ на вопрос о том, потеряна ли белорусская молодежь для России, Самодуров поинтересовался, что РФ может в принципе предложить молодежи, в частности, своей собственной. По его словам, Россия — это страна, полностью ориентированная в прошлое, а для молодежи это «скучно и не прикольно».

«Молодежь хочет иметь возможность выбора. Она хочет свободы. Она хочет мечтать и иметь возможность свои мечты реализовывать. Современная Россия — это не пространство мечты, а разного рода фантомных болей и величественных призраков прошлого», — подчеркнул политолог.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.