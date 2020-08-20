Технологии и провокации, которые сейчас используются в Белоруссии, к огромному сожалению, могут быть использованы внутри России. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Россия должна помочь белорусам самим справиться с пропольским Майданом © РИА Новости, Владимир Трефилов

По его мнению, сегодня в любой стране при должном финансовом вливании не составит труда использовать недовольных властью людей, найти предателей в политическом руководстве и устроить протестное провокационное движение.

«В России работает столько условных NEXTA и других инструментов влияния, которых можно использовать для движения внутри самой России. То, что происходит в Белоруссии, — угроза не только Белоруссии. Здесь я соглашусь с высказыванием Лукашенко», — констатировал Кнырик.

В том, что происходит сейчас в Белоруссии, есть вина и ошибочные действия самого Лукашенко, но активность подавляющего большинства населения и угроза майдана сделают свое дело, и сближение России с Белоруссией пойдет очень интенсивным темпом, потому что это единственное, что может спасти, добавил политолог.

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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.