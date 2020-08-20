По его словам, что бы сейчас ни делал Лукашенко, доверие народа для него утрачено безнадежно, и единственный выход — это назначить нового премьер-министра для осуществления трансфера власти.
«Но проблема в том, что все кандидаты из обоймы на трансфер изрядно замазаны, а красавчики вроде министра иностранных дел Владимира Макея, стоящие как бы особняком и не участвующие в силовом разгоне и фальсификациях, нарочито громко помечены Александром Лукашенко, для того чтобы не произошел слив системы с последующими выкриками "Меня удерживали силой!"», — отметил Лукашок.
Он подчеркнул, что объединительный митинг на Плошчы был проведен не для избирателей, Запада или Востока, а для того, чтобы «поименно переучесть списки первого, второго и третьего кольца обороны тонущего корабля».
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.