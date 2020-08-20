Президент Белоруссии Александр Лукашенко нарочито громко перечислил всех членов команды «тонущего корабля», чтобы предотвратить «слив системы». Об этом руководитель Витебского отделения Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александр Лукашок сказал в интервью изданию Украина.ру

Никто из окружения Лукашенко не предал его за дни протестов – Дзермант © REUTERS, Stringer

«Но проблема в том, что все кандидаты из обоймы на трансфер изрядно замазаны, а красавчики вроде министра иностранных дел Владимира Макея, стоящие как бы особняком и не участвующие в силовом разгоне и фальсификациях, нарочито громко помечены Александром Лукашенко, для того чтобы не произошел слив системы с последующими выкриками "Меня удерживали силой!"», — отметил Лукашок.

Он подчеркнул, что объединительный митинг на Плошчы был проведен не для избирателей, Запада или Востока, а для того, чтобы «поименно переучесть списки первого, второго и третьего кольца обороны тонущего корабля».

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.