Правоохранители проводят обыски в служебных помещениях «Укрзализныци» в Виннице и Киеве по делу о коррупции. Об этом 20 августа сообщает прес-служба Министерства внутренних дел Украины

В полиции сообщили, что в течение 2019-2020 годов филиал «Укрзализныци» выделил более 60 млн гривен (около 150 млн рублей) на закупку материалов для ремонта пассажирского подвижного состава. Победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры, которым «Укрзализныця» перечислила всю сумму денег.

«Проведенные в ходе следствия экспертизы установили реальную стоимость товаро-материальных ценностей и показали необоснованное завышение стоимости продукции, что нанесло ущерб государству на сумму почти 12 миллионов гривен (около 30 млн рублей — ред.)», — говорится в сообщении.

Открыто производство по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).