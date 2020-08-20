На личной встрече Саулюс Сквернялис пообещал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской поддержку Литвы «для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии», а также обсудил с ней вопросы личной безопасности, об этом премьер-министр 20 августа сообщил на своей странице в Facebook

Сквернялис сказал, что официальный Вильнюс поддерживает белорусский народ в «стремлении к свободе и демократии». По его мнению, происходящее в Белоруссии — не что иное, как пробуждение нации, но «путь к свободному обществу будет нелегким и потребует большой выдержки».

«Я заверил Светлану, что правительство вместе с партнерами в Польше, Латвии и Эстонии делает и будет делать все возможное для достижения цели свободных и справедливых выборов в Белоруссии и для того, чтобы ее дети могли как можно скорее обнять своего отца на свободе», — написал Сквернялис в соцсетях.

Тихановская и стервятник. Почему белорусам стоит побеспокоиться © Twitter, BHL Александру Лукашенко и еще 31 гражданину Белоруссии.

Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала на выборах президента Белоруссии около 10% голосов, а действующий президент — чуть больше 80%.

Через несколько дней после выборов, 11 августа, опасаясь за безопасность своих детей, Тихановская уехала из Белоруссии в Литву, где и находится по сей день.

Однако штаб оппозиционного кандидата продолжает работу и настаивает о передаче власти от Александра Лукашенко к Светлане Тихановской.

После выборов, 9 августа, в Белоруссии начались уличные беспорядки. В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).