Ведущие объединения журналистов и издателей предлагают предоставлять местным СМИ средства исключительно для повышения качества контента. При этом медиа должны тратить средства только на фонд оплаты труда журналистов и работников.
По оценкам НСЖУ, предлагаемый объем государственного финансирования такой программы на 2020 год может составить 120 млн гривен (около 300 млн рублей).
«Речь идет, прежде всего, не столько о поддержке СМИ, сколько о поддержке доступа украинцев к проверенной местной информации. Профессиональные журналистские материалы в местных медиа — это реализация гражданами права знать и обязанности местных чиновников отчитываться», — написал Томиленко.