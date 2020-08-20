Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) совместно с Украинской ассоциацией медиабизнеса и Ассоциацией независимых региональных издателей предлагают ввести Целевую государственную программу поддержки местных СМИ. Об этом 20 августа сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook

Посольство США обеспокоилось запугиванием журналистов на Украине © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

По оценкам НСЖУ, предлагаемый объем государственного финансирования такой программы на 2020 год может составить 120 млн гривен (около 300 млн рублей).

«Речь идет, прежде всего, не столько о поддержке СМИ, сколько о поддержке доступа украинцев к проверенной местной информации. Профессиональные журналистские материалы в местных медиа — это реализация гражданами права знать и обязанности местных чиновников отчитываться», — написал Томиленко.