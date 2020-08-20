«Поэтому я думаю, что вопрос его ухода — это вопрос времени и обстоятельств. Это либо произойдет в течение нескольких недель, либо через некоторое время, просто в другой форме. Как — это другой вопрос. Сейчас большинство и в Белоруссии, и большинство внешних игроков заинтересованы в том, чтобы Лукашенко ушел. Он для всех как кость в горле или как геморрой, который создает проблемы», — сказал Фесенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.