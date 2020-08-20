В Ровно сотрудники скорой помощи оставили тело пенсионерки в подъезде из-за страха заразиться коронавирусом. Об этом 19 августа сообщил местный телеканал «Рівне 1»

Тело пожилой женщины пять часов пролежало в подъезде дома на улице Соборной. Отмечается, что у пенсионерки было подозрение на коронавирус, поэтому ни одна служба не решилась доставить ее тело в морг. Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Родные вызвали скорую помощь, но, увы, медики прибыли слишком поздно и спасти пенсионерку уже не смогли. Она скончалась во время транспортировки в машину скорой помощи. Врачи вынесли ее тело из машины и просто оставили возле лестницы в подъезде, где она пролежала пять часов», — говорится в сообщении телеканала в Facebook.

В итоге родственники занесли тело покойной в квартиру самостоятельно. В настоящее время сын женщины общается с адвокатами, чтобы наказать виновных.

Есть предположение, что женщина скончалась от инсульта, — по словам сына, никаких симптомов коронавируса у нее не было.