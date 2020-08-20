Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что неизвестные оказывают давление на его семью. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства в четверг, 20 августа

«"А вы за белых или за красных?" Такие вопросы и предложения приходят и мне, хотя в нашей истории мы это уже проходили. Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Вопрос лишь в том, в каких условиях он делается», — говорится в заявлении Макея.

По его словам, на его семью, в том числе на малолетних детей, оказывается анонимное давление.

«За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло. Демократией здесь не пахнет. Здесь воняет погромами и расправами», — добавил Макей.

Министр также обратился к белорусским дипломатам, отметив, что МИД выступает за белорусские ценности и единство нации, а также не приемлет радикализм и неоправданное насилие.

«Перемены нужны, этого никто не отрицает. Но не ценой гражданского противостояния или революций. В этом случае жертв и негативных последствий будет в разы больше. Мы уже отброшены на много лет назад в нашем развитии из-за событий последних дней», — отметил Макей.

Белоруссия. Хроника протестов, 19 августа Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.