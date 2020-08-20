Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что обсудил план помощи Варшавы Минску на личной встрече с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, об этом Цепкало написал в своем Telegram-канале 20 августа

Экс-кандидат рассказал, что на встрече с Чапутовичем он вместе со своей супругой «выразил благодарность Польше за поддержку гражданского общества» Белоруссии.

Цепкало с семьей всё же удалось улететь из Украины со второй попытки © tsepkalo.by

«Для обычных людей очень важно понять, что они не останутся одни со своими проблемами… На встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Беларуси, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях», — написал Цепкало в своем Telegram-канале.

Экс-кандидат вместе в двумя сыновьями покинул свою страну еще до выборов 9 августа, через несколько дней он сообщил, что объявлен в Белоруссии в розыск и на него заведено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Позже эта информация подтвердилась.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии после выборов президента. Митингующие считают победу Александра Лукашенко подтасованной.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

Предварительно ущерб оценивается в 500 млн долларов (36,7 млрд рублей).