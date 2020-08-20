Избранный в Верховную Раду по Киевскому району Одессы депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук примет участие в выборах мэра города независимо от того, выдвинет его партия или нет. Об этом 19 августа он заявил в эфире «Седьмого канала»

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