Он заявил, что решение по кандидату в мэры Одессы партия еще не приняла, но он все равно будет баллотироваться.
«Я отвечаю за свои слова, за свои действия и за то, что я могу выиграть у человека, который сейчас занимает место городского головы… Я скажу, имена каких кандидатов сейчас называются в СМИ — [комик Олег] Филимонов, [ресторатор Андрей] Заричанский, [ведующий Александр] Андросов и еще ряд фамилий, которые могли бы быть кандидатом от "Слуги народа". И Дмитрук, да. Решение не принято», — утверждает Дмитрук.