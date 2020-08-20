Египет с 1 сентября обяжет всех туристов, прибывающих в страну, сдавать тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Кабинета министров Египта, передает ИА Regnum

Согласно заявлению премьер-министра страны Мостафы Мадбули, с 1 сентября все туристы и граждане, возвращающиеся из-за границы, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

При этом отмечается, что в стране начнут действовать некоторые послабления. Так, с 28 августа заработают мечети.

В Египте, согласно последним данным, было выявлено 96,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5,1 тыс. человек, 62,5 тыс. пациентов выздоровели.