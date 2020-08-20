Согласно заявлению премьер-министра страны Мостафы Мадбули, с 1 сентября все туристы и граждане, возвращающиеся из-за границы, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.
Соответствующее решение, по словам премьер-министра, было принять ради безопасности прибывающих иностранцев и египетских граждан.
При этом отмечается, что в стране начнут действовать некоторые послабления. Так, с 28 августа заработают мечети.
В Египте, согласно последним данным, было выявлено 96,9 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 5,1 тыс. человек, 62,5 тыс. пациентов выздоровели.