Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов осудил появление украинской певицы Лолиты в труппе театра «Модерн», куда Милявскую пригласили на роль. Его слова приводит «Собеседник» 20 августа

В июне художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов сообщил новость: в его театре сыграет певица Лолита. Речь шла о роли невесты Агафьи Тихоновны Купердягиной в спектакле «Женитьба».

Лолита и Буйнов развлекались без штанов - видео © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Думаю, это будет халтура. Лолита ни разу не Агафья Тихоновна. Да, она прекрасный, откровенный, искренний человек, хорошая певица, но никак не Агафья Тихоновна. Лицо, фактура, сам типаж не ее», — высказался он.

Не учел критик фактор опыта: Лолита Милявская сама побывала в роли невесты уже 5 раз. Оценить, какая из певицы получится Агафья Тихоновна, зрители смогут уже осенью, на премьере спектакля.