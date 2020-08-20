Если белорусское общество выстоит против пропольской оппозиции и пропаганды, оно само будет настаивать на том, чтобы интеграционные процессы между Россией и Белоруссией, которые тормозились по вине Минска, усиливались, уверен эксперт.
«Я думаю, что сегодня именно белорусское общество, это большинство, которое поддержало Лукашенко и является тем самым белорусским народом, вынуждено отвечать этой проплаченной польской массовке и становиться политически активнее», — считает Кнырик.
Лукашенко пытался играть в многовекторность, но данная ситуация вынуждает его сделать выбор между пропольским и пророссийским вектором и заставляет его стать очень-очень пророссийским лидером, добавил специалист.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.