Сложно сказать, подтолкнет ли нынешний кризис президента Белоруссии Александра Лукашенко к тому, чтобы признать российский статус Крыма. Тем более, что сегодня символические шаги Россию мало интересуют. Об этом рассказал крымский политолог Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Россия должна помочь белорусам самим справиться с пропольским Майданом © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я думаю, что сегодня именно белорусское общество, это большинство, которое поддержало Лукашенко и является тем самым белорусским народом, вынуждено отвечать этой проплаченной польской массовке и становиться политически активнее», — считает Кнырик.

Лукашенко пытался играть в многовекторность, но данная ситуация вынуждает его сделать выбор между пропольским и пророссийским вектором и заставляет его стать очень-очень пророссийским лидером, добавил специалист.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.