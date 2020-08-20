Задержанные ФСБ РФ агенты СБУ могли получить от своих кураторов задание похитить и вывезти на Украину бывшего главу ЛНР Игоря Плотницкого или же других известных людей, связанных с народными республиками Донбасса. Такую информацию 20 августа со ссылкой на свои источники в силовых структурах обнародовал проект WarGonzo

В четверг, 20 августа, ФСБ распространила сообщение, согласно которому на территории РФ была пресечена операция украинских спецслужб по похищению одного из лидеров ополчения Донбасса. Организаторами и координаторами акции были названы граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Похищения и убийства: ФСБ разоблачила агентов СБУ на территории РФ © ФСБ РФ | ФСБ РФ | Перейти в фотобанк Александра Захарченко.

Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го Управления ДКР СБУ Поклада.

По информации WarGonzo, задержание агентов СБУ произошло еще несколько дней назад на территории Подмосковья. Данные об этом были обнародованы только сейчас из-за необходимости установить все цепочки связей злоумышленников.

«Отсюда напрашивается вывод, что одной из целью диверсантов мог быть экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий, который периодически живёт в Подмосковье. Помимо Плотницкого под прицелом СБУ могли оказаться [экс-глава правительства ДНР] Александр Бородай и [экс-министр обороны ДНР] Игорь Стрелков, также находящиеся в столице», — сказано в публикации.

Кроме того, в Москве, утверждает WarGonzo, часто бывают писатель и бывший участник войны в Донбассе Захар Прилепин и экс-министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, известный также как Ташкент. Они также могли быть мишенью СБУ.