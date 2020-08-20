В четверг, 20 августа, ФСБ распространила сообщение, согласно которому на территории РФ была пресечена операция украинских спецслужб по похищению одного из лидеров ополчения Донбасса. Организаторами и координаторами акции были названы граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.
Байдала известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко.
Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы Департамента контрразведки СБУ Руснака и руководителя 5-го Управления ДКР СБУ Поклада.
По информации WarGonzo, задержание агентов СБУ произошло еще несколько дней назад на территории Подмосковья. Данные об этом были обнародованы только сейчас из-за необходимости установить все цепочки связей злоумышленников.
«Отсюда напрашивается вывод, что одной из целью диверсантов мог быть экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий, который периодически живёт в Подмосковье. Помимо Плотницкого под прицелом СБУ могли оказаться [экс-глава правительства ДНР] Александр Бородай и [экс-министр обороны ДНР] Игорь Стрелков, также находящиеся в столице», — сказано в публикации.
Кроме того, в Москве, утверждает WarGonzo, часто бывают писатель и бывший участник войны в Донбассе Захар Прилепин и экс-министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, известный также как Ташкент. Они также могли быть мишенью СБУ.