Специалисты украинской интернет-платформы «Расскажи мне» заявили, что готовы предоставлять безвозмездные консультации гражданам Белоруссии, пишет портал Znaj.ua 20 августа

Платформа психологической помощи создана год назад на базе Института когнитивного моделирования. Нуждающихся консультирует примерно сотня специалистов-волонтеров.

«Изначально мы решили создать мультифункциональную платформу "Расскажи мне", чтобы предупредить кризис психического здоровья украинцев, связанный с эпидемией COVID-19. Сегодня мы открываем доступ к подаче заявок и для граждан Белоруссии, чтобы оказать поддержку и помощь», — сказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

На Украине душевнобольных отдавали в рабство © Facebook, Євген Скрипник | Facebook, Євген Скрипник | Перейти в фотобанк

Сотрудники платформы — не единственные, кто решил поддержать белорусов. Многие украинцы видят сходство между нынешними белорусскими протестами и событиями в Киеве в 2014 году. Некоторые на Украине даже вышли на митинги в знак поддержки протестующих в Белоруссии.

Сами украинцы в 2020 году признаны одной из самых несчастных наций мира, согласно рейтингу World Happiness Report. Если верить этому списку, белорусы счастливее украинцев, а вот близки к последним жители Намибии и Либерии.