Платформа психологической помощи создана год назад на базе Института когнитивного моделирования. Нуждающихся консультирует примерно сотня специалистов-волонтеров.
«Изначально мы решили создать мультифункциональную платформу "Расскажи мне", чтобы предупредить кризис психического здоровья украинцев, связанный с эпидемией COVID-19. Сегодня мы открываем доступ к подаче заявок и для граждан Белоруссии, чтобы оказать поддержку и помощь», — сказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.
На сайте «Расскажи мне» указано, что белорусы могут смело обращаться и будут поняты, так как психологи владеют не только украинским, но и русским языком.
Сотрудники платформы — не единственные, кто решил поддержать белорусов. Многие украинцы видят сходство между нынешними белорусскими протестами и событиями в Киеве в 2014 году. Некоторые на Украине даже вышли на митинги в знак поддержки протестующих в Белоруссии.
Сами украинцы в 2020 году признаны одной из самых несчастных наций мира, согласно рейтингу World Happiness Report. Если верить этому списку, белорусы счастливее украинцев, а вот близки к последним жители Намибии и Либерии.