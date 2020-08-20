«У Лукашенко стартовые позиции изначально были достаточно сильными, потому что в массе своей подобного рода протесты в первую очередь направлены на политические элиты, а элиты, силовики и силовые структуры остались на стороне Лукашенко», — считает эксперт.
Политолог также обратил внимание, что судя по тем митингам, которые проводятся в поддержку Лукашенко, привлечь на свою сторону народные массы при помощи фейков, вбросов и информационной активности NEXTA и других ресурсов оппозиции тоже не удалось.
Единственная проблема для Лукашенко сейчас состоит в том, что вполне возможна и предсказуема радикализация протеста, потому что «пропольская оппозиция» вполне может пойти на провокации и информационные диверсии, добавил Кнырик.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.