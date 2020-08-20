Позиции президента Белоруссии Александра Лукашенко все равно достаточно сильны, поскольку он еще пользуется поддержкой политической элиты, силовиков и общества. Об этом рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в интервью изданию Украина.ру

Константин Кнырик: Россия должна помочь белорусам самим справиться с пропольским Майданом © РИА Новости, Владимир Трефилов

Политолог также обратил внимание, что судя по тем митингам, которые проводятся в поддержку Лукашенко, привлечь на свою сторону народные массы при помощи фейков, вбросов и информационной активности NEXTA и других ресурсов оппозиции тоже не удалось.

Единственная проблема для Лукашенко сейчас состоит в том, что вполне возможна и предсказуема радикализация протеста, потому что «пропольская оппозиция» вполне может пойти на провокации и информационные диверсии, добавил Кнырик.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.