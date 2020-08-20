Комментируя снижение активности протестного движения, он отметил, что, возможно, протестующие рассчитывали, что Запад, следуя венесуэльскому сценарию, признает Тихановскую переходным президентом. При этом Якубин отметил, что на сегодняшний день данный сценарий уже дошел до своего тупика в Венесуэле, где наименование Хуана Гуайдо президентом вызывает лишь смех.
«Думаю, Запад вот этот опыт тоже учел, потому не пошел на подобную ситуацию с Тихановской. Плюс, если бы они сделали ставку на Тихановскую, то подтолкнули бы Лукашенко еще к большей мере к интеграции с Российской Федерацией. А это тоже влияет на Запад: они хотели бы все-таки сохранить какие-то рычаги влияния на Лукашенко, а в таком случае они бы сожгли для себя эти мосты», — пояснил эксперт.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.