Запад понимает, что, поставь он на оппонентку президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлану Тихановскую, он бы подтолкнул Лукашенко в сторону России. Об этом политолог Алексей Якубин сказал в интервью изданию Украина.ру

Тихановская призвала Евросоюз не признавать итоги выборов в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк переходным президентом. При этом Якубин отметил, что на сегодняшний день данный сценарий уже дошел до своего тупика в Венесуэле, где наименование Хуана Гуайдо президентом вызывает лишь смех.

«Думаю, Запад вот этот опыт тоже учел, потому не пошел на подобную ситуацию с Тихановской. Плюс, если бы они сделали ставку на Тихановскую, то подтолкнули бы Лукашенко еще к большей мере к интеграции с Российской Федерацией. А это тоже влияет на Запад: они хотели бы все-таки сохранить какие-то рычаги влияния на Лукашенко, а в таком случае они бы сожгли для себя эти мосты», — пояснил эксперт.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.