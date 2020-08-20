Министерство иностранных дел Украины вместе с Украинским институтом нацпамяти подготовило специальный формат всемирного празднования Дня независимости Украины с помощью большого онлайн-марафона. Об этом 20 августа сообщает сайт правительства

Кредит в обмен на независимость. Новый меморандум Евросоюза и Украины © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Также будет транслироваться фильм «Спасибо» японского туриста. В программе будет предусмотрено знакомство с украинскими модными брендами. Язык онлайн-марафона — английский.

Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной Facebook-странице Украины и на страницах украинских посольств. К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира — трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по киевскому времени (совпадает с мск).