Марафон будет длиться около шести часов. Программа предусматривает поздравления со всего мира, презентации украинских пейзажей, включение из креативной студии МИД. Что подразумевается под креативной студии МИД, не сообщается.
Также будет транслироваться фильм «Спасибо» японского туриста. В программе будет предусмотрено знакомство с украинскими модными брендами. Язык онлайн-марафона — английский.
Онлайн-марафон будет транслироваться на официальной Facebook-странице Украины и на страницах украинских посольств. К празднованию смогут присоединиться зрители со всего мира — трансляция стартует трижды: в 04:00, 10:00 и 17:00 по киевскому времени (совпадает с мск).