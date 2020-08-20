Группа злоумышленников, задержанных за попытку похищения одного из лидеров ополчения Донбасса, готовила в России еще ряд преступлений, в том числе убийств, по заданиям спецслужб Украины, сообщили в четверг в ФСБ РФ

По данным Федеральной службы безопасности России, по заданию СБУ Украины бандиты «вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР».

«Группа Макарова-Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через указанных Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России», — сообщается в релизе ФСБ. Подробности, а также то, были ли эти преступления совершены на практике, не уточняется.

Служба безопасности Украины пыталась похитить в РФ одного из лидеров ополчения Донбасса © из открытых источников

Обнародованы организаторы операции, ими были украинцы Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

Байдала известен спецслужбам как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины под псевдонимом «Швед». В ДНР он проходит по ряду дел, в том числе об убийстве бывшего главы республики Александра Захарченко.

ФСБ известно, что для создания алиби в украинских СМИ заблаговременно было распространено сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия».

Для выполнения заданий на территории РФ Байдала и Мищенко сформировали две группы из членов местной организованной преступной группы. За работу обещали 200 тысяч долларов.

Членам банды удалось заманить потерпевшего к себе в автомобиль под предлогом приобретения недвижимости, затем ударить электрошокером, однако он оказал активное сопротивление и смог покинуть автомобиль, согласно сообщению ведомства.

Семеро россиян — фигурантов дела задержаны, находятся в СИЗО. В ФСБ сообщили, что следствие по другим совершенным ими преступлениям продолжается.