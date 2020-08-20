«Вопрос сопротивления — это вопрос интересный, но сложный. Для того чтобы оказать сопротивление, нужно, чтобы силы, склонные оказать это сопротивление, были структурированы. Я надеюсь, что до этого все же не дойдет», — считает эксперт.
У России есть все организационные, информационные и цивилизационные возможности, для того чтобы русское движение в Белоруссии победило, подчеркнул Кочетков.
По его мнению, нельзя не забывать, что граждане России и Белоруссии являются не просто родственниками, а составляющими одного народа, одна часть которого называется «великороссы», а другая часть — белорусы.
Все, кто пытается это единство разрушить, являются врагами и белорусского народа, и русского народа, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.