Если все прогрессивное белорусское общество объединится вокруг идеи интеграции, то у националистов, которые могут прийти к власти в результате кризиса, не останется никаких шансов. Об этом рассказал политолог Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру

Алексей Кочетков: У России есть все возможности для победы в Белоруссии пророссийских сил © РИА Новости, Нина Зотина

У России есть все организационные, информационные и цивилизационные возможности, для того чтобы русское движение в Белоруссии победило, подчеркнул Кочетков.

По его мнению, нельзя не забывать, что граждане России и Белоруссии являются не просто родственниками, а составляющими одного народа, одна часть которого называется «великороссы», а другая часть — белорусы.

Все, кто пытается это единство разрушить, являются врагами и белорусского народа, и русского народа, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.