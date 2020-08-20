В отличие от Украины, в Белоруссии нет сильных и ярких лидеров. Об этом 19 августа заявил глава Центра прикладных политических исследований (Украина) «Пента» Владимир Фесенко в интервью изданию Украина.ру

В Белоруссии нет и намека на повторение украинского Майдана - Фесенко © UKRLIFE.TV Виктор] Ющенко, был реальный лидер, движущая сила — [экс-премьер Украины Юлия] Тимошенко. В 2013-14 годах это по-другому было: были три политических лидера, но они играли скорее формальную роль, но она была очень важна, с ними переговоры велись. И было лидерство низовое, майданное — это руководители сотен, [экс-глава Рады Андрей] Парубий — глава самообороны майданной, который тоже был скорее координатором, нежели реальным главой. И были люди, отвечавшие за разные участки. Кстати, никакой формальной позиции тогда не занимал [бывший и. о. президента Украины Александр] Турчинов, а он был одним из главных организаторов этого протеста», — напомнил Фесенко.

По его словам, в Белоруссии явных лидеров нет.

«Тихановская — это скорее символ, точка сборки и не более того. Она не может выполнять лидерскую роль, потому что случайно оказалась в эпицентре этих событий, стала главным соперником Лукашенко. Но даже если Лукашенко уйдет, она будет лишь временным лидером, потому что должна произойти смена власти, и придется формировать очень разнородную коалицию, которая примет на себя бразды правления», — объяснил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.