В случае реализации донбасского сценария в Белоруссии России необходимо будет вмешаться, так как вся территория республики представляет для нее ценность, считает главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, пока в Белоруссии нет признаков территориального размежевания, но донбасский сценарий здесь вполне возможен.

«Если вдруг Минск будет захвачен протестующими, а в Гродно тоже какой-нибудь мятеж случится. России в этом случае нужно будет вмешиваться. Во всяком случае, для нее вся территория Белоруссии представляет ценность. И даже в Гродненской области находится Белорусская атомная станция», — отметил он.

Алексей Дзермант: Польша попытается урвать что-нибудь для себя в случае обострения ситуации в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.