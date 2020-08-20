По его словам, у Лукашенко стартовые позиции изначально были достаточно сильными, и сейчас его положение стабильно, потому что и элиты, и народные массы находятся на его стороне.
«Единственная проблема для него — возможная и вполне предсказуемая радикализация протеста. Вероятность того, что пропольская оппозиция пойдет на провокации, очень высока. Потому что гуманные протесты вряд ли к чему-то приведут, а провокации и информационные диверсии дают результат», — сказал Кнырик.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%). После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.