Любое публичное демонстративное вмешательство России в белорусский кризис будет извращено и показано как давление. Но Россия должна, используя все юридические права, гарантировать Белоруссии мирное развитие событий. Об этом рассказал известный российский политик Сергей Бабурин в интервью изданию Украина.ру

Сергей Бабурин: Пусть Лукашенко ищет врагов и предателей в своем окружении © РИА Новости, Владимир Трефилов

«У него есть то самое молчаливое большинство, которому давно пора оторвать задницу от кресел перед телевизорами и идти на улицу доказывать, что не надо Польше брать под контроль Западную Белоруссию. Белоруссия должна сохранить свою территориальную целостность. Она может развиваться без того, чтобы ее оккупировали западные страны и западный союз. Вот пусть Лукашенко все это и мобилизует», — уверен Бабурин.

Политик добавил, что если Лукашенко сейчас пойдет на конституционную реформу и незамедлительно сформирует новое правительство, которое будет восстанавливать конституционный порядок, и разберется со всеми, кто провоцирует народ на разрушение государственных структур, ситуация нормализуется.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.