Дело обвиняемого в шпионаже в Латвии в пользу РФ Олега Бурака не политическое, но политизированное. Об этом его адвокат Имма Янсоне сказала в интервью изданию Украина.ру

В Латвии паника: «Россия уже 14 лет читает секретные документы МВД» © Государственная полиция Латвии Олега Бурака по обвинению в шпионаже в пользу России. Для 64-летнего человека такой срок по сути является смертным приговором.

Янсоне убеждена в невиновности своего подзащитного.

«Знаете, как говорят, что у каждого антисемита есть свой друг еврей. Так вот и здесь, у каждой страны, которая думает, что она ведет гибридную войну с Россией, должен быть свой шпион. Русский, естественно. Бураку предъявили обвинение в шпионаже, можете догадаться, в пользу какой страны. На мой взгляд, в деле нет доказательств его вины», — сказала она.

При этом адвокат не может назвать дело политическим, так как Бурак не являлся политической фигурой, но, по ее мнению, оно однозначно политизированное.

Олег Бурак — лейтенант-полковник МВД в отставке. Он работал в министерстве до 2016 года, пока не был вынужден уйти на пенсию. При этом он был убежден, что реализуется коррупционная схема при разработке программного обеспечения в МВД, и передавал подтверждающие это документы латвийским спецслужбам.

По данным Янсоне, в итоге это программное обеспечение передали на разработку некой новосибирской фирме. После чего Бурака обвинили в шпионаже.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.