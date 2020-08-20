Несмотря на отставки некоторых белорусских дипломатов, никто из окружения Лукашенко пока его не предал, уверен главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что в отставку подал посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня. Ранее он выразил солидарность с протестующими и осудил действия силовиков.

«Может быть, он считает, что уже победили протестующие и к ним стоит присоединяться. На сегодняшний день мы имеем такие демарши с его стороны, посол в Швеции и два работника МИД также подали в отставку по этой причине. Видимо, они считают, что протестующие правы, и таким образом высказывают свою гражданскую позицию», — отметил эксперт.

Алексей Дзермант: Польша попытается урвать что-нибудь для себя в случае обострения ситуации в Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

«Никто не ушел в отставку, никто не встал на сторону оппозиции. Этого нет в номенклатуре, среди силовиков, то есть, по сути, Лукашенко никто не предал. Поэтому пока ситуация выглядит достаточно нормально», — добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.